Acquario di Genova preso d'assalto: "Primo week end di libertà, non vedevamo l'ora"

GENOVA - Una domenica da tutto esaurito o quasi a Genova. Il simbolo è la lunga coda per l'Acquario. Al Porto Antico decine di famiglie arrivate in particolare dalla Lombardia e dal Lazio per quello che per molti è il primo week end di libertà dopo le restrizioni o anche solo una giornata di vacanza dedicata ai bambini e ai ragazzi.

Fino a duecento persone ogni mezz'ora, arrivano con il biglietto stampato, misurazione della temperatura e poi via alla scoperta della meraviglia nell'acquario più grande d'Europa. Un fine settimana più che positivo con circa 8 mila visitatori. In settimana un calo con un'attesa che varia tra i 2,5-3 mila visitatori giornalieri. Ponte del 2 giugno sì ma non troppo.

Davanti ai tornelli in attesa del proprio turno una famiglia di Cremona non nasconde l'emozione: "Per noi è la prima gita fuori porta dopo il lungo lockdown e lo facciamo con piacere"; a poca distanza stesso entusiasmo e senso di leggerezza per una famiglia romana: "E' il primo week end di libertà, dopo tanti sacrifici soprattutto per i ragazzi con la Dad, abbiamo deciso di venire a passare il ponte del 2 giugno qui perchè mio figlio è appassionato di pesci e acquari e quindi eccoci qui".

La maggior parte in città solo per oggi e solo per l'Acquario che si conferma essere l'attrazione turistica più importante della città. "Oggi è il primo giorno dopo tanto tanto tempo che usciamo dalla Lombardia - racconta una mamma di Abbiate Grasso - qui con le mie figlie che non vedono loroa di vedere i delfini".

Tante famiglie e tanti bambini con il sorriso per quella che sembra una giornata quasi normale dell'epoca pre covid se non fosse per le mascherine, il distanziamento.

Tra i tanti bambini in coda la curiosità più grande è per gli squali, ma anche delfini e tartarughe. Sono loro i protagonisti di questo ritorno alla normalità. In coda però da Gallarate ci sono anche due figli che hanno portato all'Acquario la mamma "non l'avevo visto recentemente e allora ho colto l'occasione", la coda in tanto si muove per il prossimo ingresso giusto il tempo per una battuta sulle autostrade: "Ero molto preoccupata per le code, ma la mia sorpresa oggi è stata arrivare senza particolari problemi".

In vista della zona bianca che in Liguria scatta il 7 giugno oggi questi volti e questi accenti diversi rappresentano il lento ritorno alla normalità.