A7, A10, A12 e A26: ecco il lungo elenco delle chiusure notturne tra l'11 e il 12 giugno

GENOVA - Vanno avanti le chiusure notturne lungo le autostrade della Liguria. Questo il programma della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno. Ecco l'elenco delle chiusure programmate:

A7, chiusura in entrata a Busalla. Sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, giovedì 11 giugno, con orario 22-5, sarà chiusa l'entrata della stazione di Busalla, verso Serravalle/Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A10, tratto Chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle ore 21 dell'11 giugno alle ore 6 del giorno 12 giugno. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

A10, Celle Ligure in entrata e uscita è chiusa al traffico dalle ore 22 dell'11 giugno alle ore 6 del 12 Entrata consigliata verso Genova: Celle Ligure.Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze. Chiusura necessaria per consentire interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie.

A12, Genova Est chiusa in entrata e uscita dalle ore 22 dell'11 giugno alle ore 6 del 12 giugno. Chiusura necessaria per consentire un intervento di rifacimento dei giunti di svincolo. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12 o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

A26, tratto chiuso tra il bivio A26/A10 e Masone e viceversa dalle ore 22 dell'11 giugno alle ore 6 del 12 giugno. Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Genova Pra' sulla A10 Genova-Ventimiglia. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra' su A10 Genova-Ventimiglia. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Masone. Nella stessa notte sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio "Turchino est" situata tra l'allacciamento A10 e Masone, verso Gravellona Toce.