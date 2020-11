A Genova c'è lo sterminatore delle api, avvistato un esemplare di vespa velutina

GENOVA - E' stato avvistato negli scorsi giorni a Genova un esemplare di vespa velutina. Non è la prima volta che accade in Liguria (nel passato la sua presenza era stata segnalata anche nell’imperiese e nello spezzino) ma si tratta di un evento raro. La sua presenza è stata segnalata, come spiegs Arpal, al Forte Tenaglia, sulle alture di Sampierdarena. Di fatto si tratta del primo riscontro ufficiale della presenza di questo insetto 'alieno' nel territorio del capoluogo regionale.

Si', aliena, nel senso che non è natutrale trovarla nel nostro habitat. E' infatti un calabrone asiatico anche noto come calabrone dalle zampe gialle che non rappresenta un pericolo per l’uomo più di un normale calabrone nostrano. Questi esemplari sono arrivati in Europa circa cinque anni fa in Francia, Spagna, belcio e Italia. A differenza della tradizionale calabrone europeo la velutina è una cacciatrice di api particolarmente abile, e in un solo giorno può ucciderne centinaia. Per questo la sua presenza è una cattiva notizia, soprattutto per gli apicoltori.

Il primo esemplare consegnato ai tecnici Arpal per la registrazione su Libioss, l’Osservatorio ligure della biodiversità, è stato ritrovato sabato scorso nei pressi dell’apiario didattico di Forte Tenaglia, gestito da Alessandro Faruffini. In particolare, a permettere la cattura di questa “numero uno”, sono state le trappole installate con il progetto europeo Aliem, nato un paio d’anni fa per realizzare una rete di sorveglianza sulle specie aliene invasive attiva fra sud della Francia, Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna.

“Le specie aliene invasive sono considerate dall’unione europea come una delle più serie minacce alla biodiversità – spiega la dottoressa Caracciolo, referente dell’omonimo ufficio di Arpal – e riuscire ad avvistarle tempestivamente sul territorio permette di agire in maniera più efficace, contrastando o, in qualche caso particolarmente fortunato, addirittura fermando la loro proliferazione"