"Liguria in A", Primocanale scende in campo con Genoa, Sampdoria e Spezia

GENOVA - Riparte il campionato e per la prima volta la nostra regione ha tre squadre nella massima categoria. Primocanale interpreta l'evento con "Liguria in A", la nuova trasmissione bisettimanale che parte domenica 6 settembre alle 21 e che ogni domenica e - a partire dal 24 settembre - giovedì vedrà in studio protagonisti e interpreti dell'annata inedita che attende il calcio ligure e le sue tre regine: Genoa, Sampdoria e Spezia.

Rinnovata e integrata la squadra di conduttori e opinionisti: a condurre Graziano Cesari e Giuseppe Sciortino, affiancati da Lorenzo Licalzi. Quindi i commentatori: Luca Russo, Franco Manzitti, Carlo Pernat e Andrea Possa per la Gradinata Nord; Maurizio Michieli, Domenico Arnuzzo ed Enrico Nicolini per la Gradinata Sud; Matteo Cantile e Marco Rossinelli per la Curva Ferrovia. Come sempre, l'interazione con i telespettatori sarà rafforzata dai messaggi e dalle telefonate, con Silvia Mesturini in postazione. Ci saranno anche gli amarcord di Andrea Lazzara.

Altra novità, una finestra stabile sulle eccellenze culturali artigianali ed enogastronomiche della nostra regione: accanto agli eventi agonistici, attribuiremo un simbolico "patentino di serie A" a tutto quanto fa brillare la Liguria in Italia e nel mondo.

Ma le innovazioni non si fermano qui e presto Primocanale presenterà le altre iniziative per la programmazione sportiva della stagione più importante della storia del calcio ligure.