"Facciamo rotta sul futuro", a Genova gli Stati Generali di Toti per la Liguria

GENOVA - Al via agli Stati Generali della Liguria, una iniziativa promossa dal governatore Giovanni Toti che segna l'inizio della campagna elettorale per le regionali. Un momento di confronto tra amministratori liguri, associazioni di categoria, volontariato, sindacati, rappresentanti del mondo del lavoro e della società civile. Ci sarà spazio, nel corso della giornata, anche per alcune case history come quella dedicata alla Protezione Civile e al ponte Morandi, con la partecipazione del Commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci.

A chiudere la giornata di lavori sarà il (ri)candidato presidente Toti. E' annunciata la partecipazione dei liguri della coalizione di centrodestra: Edoardo Rixi (Lega), Chicco Iacobucci (FdI), Carlo Bagnasco (FI), Andrea Costa (Liguria Popolare), Manuela Gagliardi (Cambiamo! con Toti Presidente) che si confronteranno in un incontro dal titolo "Uniti si vince" ( SEGUI QUI LA DIRETTA ).