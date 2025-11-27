'Festival DiPassaggio': oggi a Palazzo Ducale Concita De Gregorio e Gad Lerner

La giornalista e scrittrice Concita De Gregorio

Con Concita De Gregorio, Gad Lerner e il podcast Copertina sui consigli di lettura, entra nel vivo la terza edizione del Festival diPassaggio, la manifestazione della Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, dedicata quest’anno al tema “Equilibri”. Oggi, 27 novembre, previsti tre incontri a ingresso libero, tutti in programma a Palazzo Ducale. Alle 17.30 la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio affronta il tema L’equilibrio nella cura, in dialogo con Alice Carpi. Insieme a Silvia Buratti, neonatologa e pediatra del Gaslini, cercheranno di definire l’importanza della giusta misura nella malattia, per chi dispensa cure e per chi le riceve. Sempre al Ducale, alle 19 un altro giornalista e scrittore, Gad Lerner, racconterà cosa significhi Essere ebrei dopo Gaza, moderato da Ariel Dello Strologo, già presidente della Comunità ebraica a Genova. La giornata si conclude alle 21 con il podcast Copertina nella sua versione live e itinerante, un podcast pensato per chi ama leggere e ha sempre bisogno di nuovi consigli per orientarsi sulle recenti uscite in libreria. A suggerire cosa scegliere sono coloro che con i libri vivono a stretto contatto quotidianamente. Parlano di libri e danno i loro consigli di lettura l'autore Paolo Roversi, il cantautore Dente, il traduttore Andrea Berardini e la libraia Gaia Fabbri della libreria “Liberi tutti" della Spezia. Con la partecipazione del gruppo di lettura Gli Scompaginati. Conduce Matteo B. Bianchi. L'evento è realizzato in collaborazione con Storielibere.