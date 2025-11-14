Cultura e spettacolo

Dal pianoforte agli archi: a Camogli nel fine settimana un viaggio nella musica romantica

Al Teatro Sociale musiche di Schubert, Chopin e Debussy
di d.vass
Il pianista Adolfo Barabino

Un weekend tutto nel segno della musica romantica, quello che si appresta a vivere il Teatro Sociale di Camogli. Sabato alle 21.00 il sipario si aprirà con un recital del pianista Adolfo Barabino, artista che combina un tocco raffinato con una profonda interpretazione musicale. Il programma prevede la Sonata in Si bemolle maggiore D 960 di Schubert (l’ultima del grande compositore romantico), 6 Mazurche, la celeberrima Polacca in Mi bemolle maggiore op. 26 n. 2 di Chopin e tre preludi di Debussy: Ce qu’a vu le vent d’Ouest, La Cathédrale engloutie e Feux d’artifice.

Domenica i 'Concerti aperitivo'

Domenica alle 12 il tradizionale appuntamento con i 'Concerti aperitivo' è interamente dedicato a un grande capolavoro della musica da camera di tutti i tempi: il Quintetto per archi in Do maggiore, op. 163 D 969, di Franz Schubert, un'opera con una particolarità che la rende unica per l’epoca: l’aggiunta, al normale organico del quartetto d’archi (due violini, una viola e un violoncello), di un secondo violoncello, aprendo la possibilità a nuove risorse strumentali. Sul palco il quintetto formato da Francesca Giordanino e Elena Aiello ai violini, Riccardo Memore alla viola e Marco De Masi e Simone Gaetano Ceppetelli ai violoncelli.

