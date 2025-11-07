L'identità di Sampierdarena in 22 tele: nasce la nuova quadreria Centro Civico Buranello

"Sampierdarena può diventare la culla della cultura genovese". È questa la premessa dell'assessore alla cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, che insieme al presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, ha presentato la nuova quadreria del Centro Civico Buranello. Si tratta di un nucleo di 22 tele che restituiscono alla comunità un patrimonio prezioso, raccontando la storia e l'identità culturale del quartiere. Da oggi, venerdì 7 novembre, la collezione è finalmente accessibile al pubblico, nella Sala Blu del Centro Civico Buranello.

I 22 dipinti, appartenenti alla collezione della ASL 3 Genovese, sono opera di diversi maestri: 17 di Giovanni Battista Derchi, due di Dante Conte, una di Nicolò Barabino, una di Silvio Varrando e una di autore ignoto. Ritraggono Villa Scassi e il suo giardino.

"Con la Quadreria del Centro Civico Buranello diamo nuova vita a un patrimonio che racconta la storia di Genova e dei suoi quartieri - commenta l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari - Le opere di Derchi, Conte e degli altri autori qui conservate ci restituiscono uno sguardo prezioso sul paesaggio e sull'identità culturale di Sampierdarena. E' un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa generare progetti di valorizzazione diffusa, capaci di avvicinare i cittadini all'arte e alla memoria dei luoghi".

Come è avvenuta la donazione da parte da Asl3

Il percorso di acquisizione e valorizzazione dei dipinti di Giovanni Battista Derchi e Dante Conte, avviato nel 2023, nasce dalla segnalazione di una serie di opere custodite nel deposito dell'Economato di ASL3 di Sestri Ponente. Sono quindi stati avviati i primi contatti tra ASL 3, Municipio Il Centro Ovest e Comune di Genova per individuare una sede idonea alla conservazione e alla fruizione pubblica dei dipinti, anche in vista del trasferimento del deposito. Dopo un'attenta fase di coordinamento tra i vari enti, supportata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

"Siamo orgogliosi di poter accogliere nel nostro Centro Civico un patrimonio che appartiene alla comunità e che trova una casa aperta e accessibile ai cittadini. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato - afferma il presidente del Municipio II Centro Ovest, Michele Colnaghi - La Quadreria del Buranello rappresenta non solo un arricchimento culturale per il territorio, ma anche un segno tangibile di attenzione verso la storia, la bellezza e l'identità di Sampierdarena".

"Siamo lieti che questa importante raccolta artistica sia stata acquisita dal Municipio - aggiunge Alessandra Cabella, storico dell'arte della Soprintendenza - Questo significativo nucleo di pitture sampierdarenesi (e non solo) arricchisce la memoria collettiva e identitaria della comunità. L'impegno dei funzionari sul territorio nel dialogo con gli enti, è di fondamentale importanza per valorizzare e tramandare queste importanti testimonianze di civiltà".