Venerdì di 'prime' teatrali: Primocanale in diretta dal Carlo Felice per 'Don Giovanni'

Tra musica e comicità, Genova e Camogli si preparano ad un venerdì di prime teatrali. Al Carlo Felice il sipario si aprirà per la prima volta in questa stagione 2025/26 sul Don Giovanni di Mozart, uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico, che disegna la figura del seduttore libertino e dissoluto, un archetipo che incarna la ribellione contro le leggi morali e divine, sfociando nella sua condanna infernale. Un'opera che fondendo elementi tragici, comici e soprannaturali ed esplorando il conflitto tra libertà individuale e ordine morale è diventata un mito letterario e teatrale senza tempo. Primocanale sarà in diretta dalle 19.30 per seguire le fasi che precedono l'inaugurazione ufficiale della nuova stagione del teatro dell'opera genovese.

A Camogli 'Colpi di timone'

A Camogli invece il Teatro Sociale apre con Colpi di timone che segna la terza incursione di Tullio Solenghi nel repertorio goviano. Dopo essere passato attraverso la maschera accentuata dello Steva dei Maneggi a quella più contrastata del Felice Pastorino di Pignasecca e Pignaverde si confronta adesso con l'umanità del vecchio lupo di mare Giovanni Bevilacqua, piccolo armatore genovese che durante una gita in barca, colpito al petto dal timone in seguito ad una serie di onde anomale decide di farsi una radiografia il cui drammatico responso gli rivela di avere ancora soltanto pochi mesi di vita. L'occasione – decide – per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dicendo in faccia alle persone con cui ha a che fare tutto quello che pensa. Lo scenario cambierà completamente quando scoprirà come ci sia stato uno scambio di lastre con un suo omonimo e che in realtà gode di perfetta salute. Per Solenghi un ulteriore appuntamento con l’inesauribile attualità del genio teatrale di Gilberto Govi che ancora una volta restituisce in tutta la sua straordinaria umanità.

