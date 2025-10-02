Rinviata al 20 ottobre la presentazione del nuovo libro di Mario Paternostro

La presentazione del libro "Mi è scappato il nonno partigiano" del giornalista e scrittore Mario Paternostro, prevista per venerdì 3 ottobre alle 18 alla Feltrinelli di Genova, è stata rinviata a lunedì 20 ottobre, sempre alle 18. Il rinvio è dovuto allo sciopero generale previsto.

Il romanzo, edito da Fratelli Frilli, narra la storia del vicequestore Ferruccio Falsopepe, in vacanza nel suo paese natale in Puglia, che durante una serata racconta le avventure di nonno Tino, un ex giornalista genovese con un passato da partigiano e la sua relazione con il nipote Aldino, a cui racconta storie di cinquant’anni prima. Nonno Tino è ossessionato dai ricordi della guerra e da una misteriosa ragazza scomparsa, Emma. Quando nel 2007 nonno Tino e Aldino spariscono improvvisamente, Falsopepe guida un’indagine coinvolgendo anche un gruppo eterogeneo di aiutanti per ritrovarli.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook