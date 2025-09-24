'Polemos', la guerra di Troia al femminile: storie di forza e sacrificio lontano dagli eroi

La guerra di Troia è finita ma le sue cicatrici sono ancora fresche. Adesso a prendere la parola sono le donne, spesso silenziose nelle cronache degli eroi, che attraverso monologhi e dialoghi appassionati, ci permettono di scoprire le loro storie: Andromaca, Ecuba, Elena, Clitemnestra, Cassandra e molte altre, ognuna con il proprio dolore, speranza e forza.

Nel cuore delle vicende epiche dell'Iliade

E’ il senso di Polemos, voci di guerra che la Compagnia Temps Clar porta in scena sabato 27 settembre alle 21 presso lo Spazio 21 in via G. Maggio a Quarto per la regia di Isabella Loi. Uno spettacolo teatrale che trasporterà lo spettatore nel cuore delle vicende epiche dell'Iliade, narrate però attraverso un’ottica diversa e fuori dal coro di come siamo stati abituati a conoscerle. In questa rivisitazione la storia prende vita sotto la guida di Nemesi, la dea della Giustizia, che guida Omero nel mondo delle donne protagoniste della guerra da lui declamata.

Un viaggio emotivo attraverso una prospettiva diversa

E’ un viaggio emotivo che ci porta a rivedere e rivalutare la madre di tutte le guerre guardandola in una prospettiva diversa, non quella degli eroi e degli uomini valorosi, ma quella delle mogli, delle figlie, delle sorelle e delle bambine sacrificate in nome di falsi ideali.

