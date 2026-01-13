Traffico e pioggia, raffica di incidenti e un uomo investito sulle strisce a Genova

Raffica di incidenti e un uomo investita mentre attraversa la strada. È il bilancio di una mattina di scuola e pioggia a Genova, dove tra le otto e le nove e trenta si sono registrati più di cinque incidenti. I protagonisti, come spesso accade con l'asfalto bagnato, sono stati gli scooteristi.

Filotto di incidenti di motociclisti

Il primo incidente si è registrato in via Carrara, dove una 35enne è scivolata in moto. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Subito dopo l'allarme è scattato a Bolzaneto: anche lì un uomo alla guida di un mezzo a due ruote è caduto in via al Santuario N.S.della Guardia.

Un uomo investito da uno scooter a San Fruttuoso

Paura invece a San Fruttuoso dove uno scooter guidato da una giovane ha travolto un uomo che attraversava sulle strisce in via G.B. D'Albertis. Il pedone, soccorso dal 118, ha riportato diversi traumi ma fortunatamente non gravi. È comunque stato trasportato in codice giallo all'ospedale per accertamenti.

Neanche mezz'ora dopo, un altro incidente che ha visto coinvolto un motociclo è avvenuto in corso Europa. Anche in questo caso il centauro non è risultato in gravi condizioni.