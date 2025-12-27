Cade sugli scogli a Pieve Ligure, anziano soccorso con elicottero

Paura a Pieve Ligure per un uomo di 90 anni, precipitato sugli scogli nei pressi dello scalo Torre.

Non è chiaro cosa ha provocato la caduta dell'anziano, che avrebbe fatto un volo di oltre 3 metri prima di finire tra gli scogli. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, per il recupero dell'uomo è stato attivato l'elicottero Drago. Sul posto anche l'automedica golf 6 del 118 di Genova.

in aggiornamento