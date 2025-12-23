Allarme ad Albaro: granata manomessa in un sottotetto, poteva esplodere

Allarme nel pomeriggio di oggi in un condominio di via Albaro, dove è stato ritrovato un ordigno nel sottotetto da parte di un tecnico che stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a delle tubature. La granata era stata manomessa e sarebbe potuta esplodere in qualsiasi momento. Dopo un'ora di lavoro è stata rimossa in sicurezza dagli artificieri.

L'intervento degli artificieri

Il quarto e ultimo piano dello stabile è stato precauzionalmente evacuato per consentire l'intervento del nucleo artificieri della polizia di Stato, giunto insieme ai vigili del fuoco.

Una granata di probabile fabbricazione russa di circa venti centimetri, risalente verosimilmente alla seconda guerra mondiale, è stata messa in sicurezza e presa in consegna dagli specialisti.

Dopo circa un'ora le operazioni si sono concluse senza conseguenza alcuna per persone o cose. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca.