Sant’Olcese, nuova minaccia alla sindaca e al comandante della Locale: biglietto con insulti e riferimento a “una pallottola”

Armando Sanna con la sindaca Sara Dante

Per la seconda volta in tre anni, la sindaca di Sant’Olcese Sara Dante riceve una minaccia scritta. Nella notte tra venerdì e sabato, davanti alla sua abitazione è stato lasciato un biglietto manoscritto contenente insulti pesanti e l’esplicito riferimento a “una pallottola”. Nel messaggio anche il comandante della polizia locale Gianluca Mastropasqua viene preso di mira.

Il precedente

L’episodio richiama immediatamente quello del 2022, quando la prima cittadina aveva già subito intimidazioni analoghe. Al momento non ci sono elementi che colleghino con certezza i due fatti, ma la sindaca ha commentato: "È una situazione che ho già vissuto nel 2022. Non è detto che siano collegate, ma è molto spiacevole, anche perché coinvolge il comandante che sta semplicemente svolgendo il suo lavoro". Immediate le reazioni dell’amministrazione comunale. In una nota congiunta, Giunta e Consiglio esprimono «indignazione e ferma condanna per il grave episodio. "Si tratta dell’ennesimo atto vile e inaccettabile – si legge nel comunicato – che si aggiunge ad altri episodi intimidatori già subiti in passato dalla nostra prima cittadina. È evidente che qualcuno pensa ancora di poter usare la paura per condizionare la vita democratica del nostro Comune: si sbaglia di grosso".

La condanna dell'amministrazione

