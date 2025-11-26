Cronaca

Poiana incastrata in una rete, salvata dai vigili del fuoco

22 secondi di lettura
di redazione

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Sestri Levante, in via Antica Romana presso il camping Sant'Anna, per soccorrere una poiana rimasta impigliata nelle reti protettive di una parete scoscesa.

I vigili del fuoco hanno approntato degli ancoraggi nella vegetazione e si sono calati fino a raggiungere l'animale. Una volta condotta a terra, la poiana è stata consegnata ad un volontario della Lipu, che lo ha condotto dal veterinario per le cure necessarie.

