Restauro castello del Paraxo, Bucci taglia il nastro insieme al Principe di Monaco

Visita questo pomeriggio del principe Alberto di Monaco al castello del Paraxo ad Andora, nel savonese, per ammirare il recupero dell'antico maniero appartenuto alla famiglia Grimaldi, grazie a un finanziamento del Pnrr.

Il principe è arrivato ad Andora per partecipare all'apertura del castello, insieme all'ambasciatrice di Monaco in Italia Anne Eastwood, evento a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il vicepresidente Alessandro Piana, l'assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti dopo la visita avvenuta in mattinata a Casa Pertini a Stella.

"Il castello Paraxo è una parte fondamentale del grande piano di recupero e rigenerazione urbana in corso, un progetto ambizioso da 20 milioni di euro di fondi PNRR a cui Regione Liguria ha creduto moltissimo - ha detto Bucci -. I nostri antenati sceglievano posti come questo per costruire borghi e castelli perché li consideravano le aree più pregiate del territorio. Devono esserlo anche oggi: non si tratta solo di restaurare, ma di rigenerare aree come queste, in modo che tornino ad essere luoghi dove la comunità vive, lavora e trascorre il suo tempo libero senza perdere il valore artistico e la storia che li caratterizzano ma, anzi, valorizzandolo.

Si tratta di un primo, importantissimo lotto di un vasto progetto che riusciremo a concludere entro il 2026. Un grazie anche a sua Altezza Serenissima per aver partecipato a questa importante giornata, perché ha portato con sé un segno tangibile della lunga, ricchissima storia della sua famiglia e di tutta la Liguria. La nostra storia è la base su cui noi vogliamo costruire l'avvenire, perché non c'è futuro senza memoria. Il nostro compito è trasmettere questi valori alle future generazioni, in modo che conoscano la storia, le tradizioni e i costumi su cui si fondano le loro radici per costruire una migliore comunità per il futuro".

Il castello, da più di dieci anni in rovina, è stato riqualificato grazie a un investimento di 1,2 milioni di euro nell'ambito della riqualificazione complessiva di borgo Castello, per la quale sono stati stanziati 20 milioni di euro dal ministero della Cultura attraverso fondi Pnrr che serviranno a riqualificare e promuovere l'intera area. Il Paraxo è appartenuto alla famiglia Grimaldi dal 1248 al 1251.