Frontale tra due auto a Sant'Olcese, gravissimo un bambino di due anni

Un bambino di due anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente d'auto a Vicomorasso, nel comune di Sant'Olcese. A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Land Rover, in via Alcide De Gasperi.

Sul posto è intervenuto il personale inviato dal 118 con l'automedica e i carabinieri. Il piccolo, che ha riportato un importante trauma cranico, è stato trasportato all'ospedale Gaslini in codice rosso con l'elicottero dei vigili del fuoco.