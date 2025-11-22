Blitz di Extinction Rebellion a Genova, la fontana di De Ferrari diventa verde

Questa mattina le acque della fontana di De Ferrari è stata tinta di verde dagli attivisti Extinction Rebellion. Una protesta dal forte impatto visivo, realizzata tramite fluoresceina, una sostanza dichiarata innocua ma saranno soltanto le analisi a confermarlo. Per i manifestanti si è trattato di un'azione per rendere visibili i luoghi devastati da crisi climatica, inquinamento e sfruttamento. Sul posto carabinieri, polizia e polizia locale,

"Le politiche ecocide"

Lo slogan “Fermare l’ecocidio”, denuncia le “politiche ecocide” del Governo Italiano e il disimpegno da qualunque azione concreta per fermare il collasso climatico. "L'Italia - spiegano i manifestanti - insieme alla Polonia, è l'unico stato europeo ad essersi opposta ad includere l'abbandono delle fonti fossili nella bozza di accordo presentata a Belém, in Amazzonia, alla COP30. Conferenza che si sta concludendo con un accordo tardivo e insufficiente per contenere il riscaldamento globale e i suoi effetti più gravi sulla popolazione".

Il blitz si è svolto in diverse città in contemporanea Bologna, Genova, Milano, Padova, Palermo, Parma, Taranto, Torino, Trieste, Venezia.