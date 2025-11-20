Ultime notizie
- Bucci: "Vogliamo mettere sul tavolo soluzioni importanti per Cornigliano"
- Salis: "Doveroso che il ministro incontrasse le istituzioni ma soprattutto i sindacati"
- Ex Ilva, Bucci e Salis a Roma il 28: "Vogliamo risposte per Genova"
- Momento del disastro a Pegli: la tromba d’aria polverizza la vetrata del condominio
- Droga a domicilio, tassista: "Pensavo fossero prodotti senegalesi". Chiesto l’arresto
- Sampdoria, la conta degli assenti: Riccio out, Barak in dubbio
IL COMMENTO
Demografia, in Liguria e in Italia tema di sola propaganda politica
“San Marcellino” compie ottant’anni e continua a “aprire porte” agli ultimi