Per un paio di scarpe griffate due 22enni finiscono in carcere per rapina e lesioni

I carabinieri della stazione di Chiavari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova nei confronti di due giovani di 22 anni, residenti nel Tigullio.

Accusa di rapina aggravata e lesioni personali

I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati nella casa di reclusione di Chiavari dove sconteranno una pena definitiva di oltre due anni di reclusione per rapina aggravata e lesioni personali in concorso. I fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 luglio 2023. In pieno centro a Chiavari, i due 22enni – all’epoca dei fatti poco più che ventenni – avevano avvicinato un ragazzo di 18 anni con la chiara intenzione di rapinarlo

Trovati grazie alle telecamere