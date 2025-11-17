Per un paio di scarpe griffate due 22enni finiscono in carcere per rapina e lesioni

I carabinieri della stazione di Chiavari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova nei confronti di due giovani di 22 anni, residenti nel Tigullio.
Accusa di rapina aggravata e lesioni personali
I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati nella casa di reclusione di Chiavari dove sconteranno una pena definitiva di oltre due anni di reclusione per rapina aggravata e lesioni personali in concorso. I fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 luglio 2023. In pieno centro a Chiavari, i due 22enni – all’epoca dei fatti poco più che ventenni – avevano avvicinato un ragazzo di 18 anni con la chiara intenzione di rapinarlo
Trovati grazie alle telecamere
Dopo averlo circondato, lo avevano percosso con calci e pugni per costringerlo a consegnare un paio di scarpe griffate di una nota marca e il denaro contante che aveva con sé. La vittima era stata costretta a cercare soccorso al pronto soccorso per le contusioni riportate. Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova e condotte dai carabinieri, avevano permesso di identificare rapidamente i responsabili grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte.
