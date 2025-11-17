Cronaca

Maltempo, frana un muro a Marassi. Chiuso un tratto di salita dell'Orso

Presenti anche i tecnici di Ireti, intervenuti per controllare le condizioni dei tubi del gas, che, al momento, non sembrerebbero danneggiati
di Au. B.
Nuova frana a Genova dopo l'ondata di maltempo che ha duramente colpito la regione. Nella serata di domenica infatti, dopo quasi tre giorni di forti piogge, un muro è crollato a Marassi, in salita dell'Orso.

Interdetto un tratto di salita 

Sul posto i vigili del fuoco che, messo in sicurezza lo smottamento, hanno interdetto un tratto di salita: la stradina collega Via Amarena, via Biga, via della Zebra e Via Pietro Fessia con corso Sardegna e Via Fereggiano. Fortunatamente non si sono registrati feriti. 

Presenti anche i tecnici di Ireti, intervenuti per controllare le condizioni dei tubi del gas, che, al momento, non sembrerebbero danneggiati.
 

