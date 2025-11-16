Morte di Roberto Frau, fissata la data del funerale ad Arenzano

Un'intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Roberto Frau, l'agente immobiliare di Arenzano tragicamente scomparso martedì scorso in un incidente in moto sull'Aurelia, nel quartiere di Pra'. Il funerale del 51enne, molto conosciuto e apprezzato in paese per la sua gentilezza e ironia, si terrà sabato 22 novembre alle ore 11 presso la Parrocchia S.S. Nazario e Celso di Arenzano

A dare l'annuncio è stata la figlia diciottenne Luna, con un commovente messaggio pubblicato direttamente sul profilo Facebook del padre. Parole che hanno toccato il cuore dei tanti che lo conoscevano. "

Cari amici, vorrei ringraziarvi per tutto l’amore che avete dimostrato nei confronti della mia famiglia, miei, ma soprattutto nei confronti di papà, con le vostre parole e i vostri gesti pieni di affetto", scrive Luna. "Mio papà se ne è andato, improvvisamente e ingiustamente, creando un dolore che ingenuamente non pensavo avrei mai provato, ma mi ha lasciato persone meravigliose accanto, che lui ha saputo conquistare con la sua gentilezza, ironia e intelligenza. Spero potrò essere alla sua altezza".





La giovane ha voluto rendere pubblica la data del rito funebre per permettere a quante più persone possibili di partecipare: "So che ci sono tante persone che hanno segnato la vita di papà e la cui vita è stata segnata da lui, che vorranno partecipare al funerale; molte non le conosco, quindi ho pensato di scrivere questo piccolo messaggio perché vorrei che arrivasse a tutti coloro che lo desiderano".