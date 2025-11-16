Albero crolla sulla Funicolare di Sant'Anna: servizio sospeso

Un albero di grosse dimensioni è crollato questo pomeriggio sulla linea della Funicolare di Sant'Anna, nel quartiere di Oregina, costringendo Amt alla sospensione immediata della circolazione. L'episodio, avvenuto intorno alle 14:30, è l'ennesima conseguenza delle condizioni meteo avverse che stanno flagellando la Liguria da ieri sera.
Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, il cedimento è stato provocato dal terreno saturo per le piogge persistenti. L'albero si è abbattuto sui binari, fortunatamente quando nessuna cabina stava transitando. La sospensione ha costretto molti a ricorrere a bus.
Collegamento con l'allerta meteo in corso
L'incidente si inserisce nel quadro delle allerte idrogeologiche ancora attive in Liguria. Arpal ha prolungato fino a mezzanotte l'allerta arancione sul Centro-Levante, con gialla estesa al Ponente e all'entroterra savonese. Le precipitazioni, seppur in attenuazione, continuano a mantenere alto il rischio di smottamenti e cadute di rami. Il Comune di Genova ha invitato la cittadinanza a segnalare alberi instabili o situazioni di pericolo al numero verde 800 177 777.
IL COMMENTO
“San Marcellino” compie ottant’anni e continua a “aprire porte” agli ultimi
Il nuovo Palasport, il vecchio stadio e l'invidia per Torino