Grattacielo piazza Dante, uffici e appartamenti senza corrente

Questa mattina il grattacielo di piazza Dante a Genova ha subito gravi disagi a causa delle intense piogge cadute nelle ultime ore. L’acqua ha completamente allagato i fondi dell’edificio, dove si trovano i quadri elettrici, provocando l’interruzione totale dell’energia elettrica in tutti i trenta piani. Per affrontare la situazione, sono state attivate pompe ausiliarie per svuotare rapidamente i locali allagati e cercare di contenere i danni.

L’assenza di corrente ha bloccato i diversi ascensori del grattacielo, costringendo chi vive o lavora nell’edificio a salire e scendere a piedi per tutti i trenta piani. La situazione resta critica, ma le squadre specializzate sono già al lavoro per risolvere il problema e garantire sicurezza e funzionalità agli uffici e agli appartamenti.