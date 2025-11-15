Allerta arancione da domani alle 12 su tutta la Liguria

Come già preannunciato a Primocanale dall'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, dopo una parziale attenuazione dei fenomeni prevista per il pomeriggio, si prevedono nella nottata e soprattutto domani, domenica 16 novembre, forti temporali tanto che Arpal ha diramato un'allerta arancione su tutta la regione a partire dalle 12.

Sulle zone A (Ponente) e D (Centro e Valle Stura e Bormida) l'allerta sarà dalle 12 fino alle 18, mentre sulle zone B (Centro), C (Spezzino) ed E (Valle Scrivia, D'Aveto e Trebbia)sarà fino alle 21. Sulla A l'allerta gialla emessa nella giornata di sabato finirà alle 15, per poi riprendere alle 6 del mattino di domenica. Sulla zona B l'allerta gialla continua fino alle 12 di domani, quando diventerà arancione, così come la zona E. Sulla zona C l'allerta gialla riprenderà alle 15 del pomeriggio di sabato per poi continuare fino alle 12 di domenica, mentre nella zona D l'allerta gialla finirà alle 19 per poi riprendere alle sei del mattino di domenica.

L'assessore Giampedrone: "Massima attenzione"

"A metà dalla mattina di domani, una fase temporalesca dovrà attraversare tutta la nostra regione" ha detto a Primocanale l'assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, a Primocanale. "Per questo l'allerta arancione sarà su tutta la Liguria, per temporali e pioggia diffusa. Oggi rimaniamo in allerta gialla su genovesato e savonese, proprio per un'attenzione specifica. Speriamo che il passaggio sia veloce, che come sapete è direttamente e inversamente proporzionale al danno che viene provocato. Il mare sarà mosso ma non da mareggiata significativa".

"Come sempre non sottovalutiamo questo evento, che arriva dopo 24 ore di allerta gialla dove ha piovuto tanto - continua Giampedrone -. La speranza è che il territorio possa reggere la quantità d'acqua che è caduta e cadrà. Chi deve mettersi in viaggio rimanga sempre aggiornato".

Il bollettino Arpal

Nella notte fra sabato e domenica una tregua più significativa a ponente, mentre da domani mattina inizia la seconda fase. Alla luce di quanto si è già verificato e delle uscite modellistiche per le prossime ore, che confermano tanta umidità a tutti i livelli in atmosfera ma uno scarso accordo sulle localizzazioni dei fenomeni più intensi, l’allerta meteo è stata così aggiornata:

ZONA A:

L’allerta gialla temporali termina oggi alle 15.

Domani alle 6:00 gialla per temporali fino alle 12:00, poi arancione fino alle 18:00 e gialla fino alle 21:00.

ZONA B:

L’ allerta gialla temporali continua fino alle 12:00 di domani, poi arancione fino alle 21:00 e ancora gialla fino alle 22:00 di domani.

ZONA C:

Allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 15:00 di oggi fino alle 12:00 di domani,

Poi arancione fino alle 21:00 di domani e ancora gialla fino alle 22:00.

ZONA D:

Allerta gialla fino alle 20:00 di oggi.

Allerta gialla domani dalle 6:00, poi arancione dalle 12:00 fino alle 18:00 di domani e ancora gialla fino alle 22:00.

ZONA E:

Allerta gialla estesa fino alle 12:00 di domani, poi arancione dalle 12:00 alle 21:00 di domani e ancora gialla fino alle 22:00.

Sui bacini grandi di A, C, D ed E l’allerta è gialla per fenomeni di piena previsti scorrere in alveo con orari diversi.

Lo scenario

Nelle ore notturne è attesa una pausa delle precipitazioni, più significativa a ponente, meno a levante: potrebbero verificarsi comunque piogge intermittenti di debole intensità. L’arrivo di una seconda saccatura tra la mattinata e il pomeriggio di domenica riattiverà fenomeni temporaleschi intensi, condizionati dai venti al suolo, che determineranno la localizzazione dei temporali.

Oggi (pomeriggio-sera): instabilità residua con rovesci e temporali sparsi, in graduale attenuazione durante la notte.

Notte–prime ore del mattino: pausa dei fenomeni, precipitazioni assenti o molto deboli.

Domenica: ritorno di precipitazioni diffuse e possibili temporali forti e stazionari. Scenario più umido rispetto alla giornata odierna; possibili inneschi marittimi con passaggi lenti sulla costa.

Lunedì mattina: ultimi fenomeni residui in graduale esaurimento.