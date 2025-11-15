Cronaca

Torna alla homepage

Arpal, Grasso: "E' stata una notte di precipitazioni molto intense"

3 secondi di lettura
di Dario Vassallo

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS