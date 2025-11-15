Incendio in un appartamento a Oregina, donna gravemente intossicata

Paura ieri sera, venerdì 14 novembre, nel quartiere di Oregina, dove un incendio è divampato in un appartamento di via Casartelli intorno alle ore 21.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno soccorso una donna di 63 anni, rimasta gravemente intossicata dal fumo. Una volta fatta uscire dall'abitazione, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche i sanitari del 118