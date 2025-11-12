Cronaca

Fermato a un controllo di routine, era un terrorista turco: arrestato

L'uomo, nato in Turchia e titolare di un permesso di soggiorno francese, era a bordo con altri connazionali di una Bmw con targa francese fermata per un controllo da personale del reparto prevenzione crimine
di Redazione

Arrestato a Ventimiglia dalla polizia un uomo ritenuto componente di un'organizzazione terroristica turca, ricercato in campo internazionale. Su di lui pendeva una richiesta di estradizione della Turchia: deve scontare una condanna a 8 anni e 9 mesi di reclusione per sequestro di persona, imprigionamento, crimini correlati al terrorismo.

La scoperta durante un controllo di routine 

L'arresto, avvenuto la settimana scorsa, è stato reso noto oggi. L'uomo, nato in Turchia e titolare di un permesso di soggiorno francese, era a bordo con altri connazionali di una Bmw con targa francese fermata per un controllo da personale del reparto prevenzione crimine, aggregato presso il Commissariato di Ventimiglia. È così venuto fuori che il suo nome era nella banca dati, ricercato per un arresto a fini estradizionali, circostanza confermata dalla Divisione Interpol della Direzione centrale di Polizia Criminale, che ha fornito i dettagli sul contenuto del provvedimento.

Acquisita tutta la documentazione e una volta informate la procura generale di Genova e la procura di Imperia, il cittadino turco è stato condotto nel carcere di Sanremo.

