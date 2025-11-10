Si tocca le parti intime sui gradini della chiesa, poi tenta di aggredire i carabinieri: arrestato

È stato arrestato un uomo di 41 anni trovato sui gradini della chiesa di piazza Santo Stefano, a San Teodoro, intento a compiere atti di autoerotismo. A dare l'allarme decine di telefonate arrivate dai cittadini che hanno notato il 41enne, seduto a pochi metri dal portone.

L'uomo ha tentato di aggredire i militari con un ombrello

All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha opposto resistenza all'identificazione, ha oltraggiato i militari con frasi offensive e ha iniziato a brandire un ombrello nel tentativo di colpirli. Bloccato e messo in sicurezza anche con l’uso dello spray urticante, è stato condotto e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.