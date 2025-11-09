Movida fuori controllo: 26enne lancia bottiglie in Salita Pollaiuoli e finisce denunciato per resistenza

Bottiglie che volano e vetri in frantumi: è questa l’immagine che ha chiuso il weekend della movida genovese. Tra Salita Pollaiuoli e Piazza delle Erbe, dove centinaia di ragazzi si riversano ogni sabato, il dispositivo interforze – volanti, guardia di finanza ed esercito – ha lavorato senza sosta. Controlli a piedi, identificazioni, interventi su liti

Disordini nella movida: risse e aggressioni



Il momento più critico ieri notte in Salita Pollaiuoli . Un 26enne tunisino , già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre lanciava bottiglie di vetro a terra , creando pericolo per chi passava. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, ha opposto resistenza: spintoni, urla, tentativo di fuga. Bloccato e ammanettato, è finito in questura con doppia denuncia: resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose .