Movida pericolosa: 18 dosi di ketamina in auto, arrestato 20enne

Via Brigata Bisagno, San Fruttuoso. La volante del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, illumina con i fari un'auto che procede a passo d’uomo. A bordo cinque ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni. "Documenti, prego". Gli agenti notano subito il nervosismo
La perquisizione e la scoperta della ketamina
Durante la perquisizione, nelle tasche di un 20enne genovese saltano fuori 18 involucri termosigillati. Il contenuto, inviato al laboratorio: 16 grammi di ketamina, sostanza psichedelica nota nei circuiti della movida per l’effetto dissociativo. Scatta l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane domani mattina comparirà davanti al giudice per la direttissima. Gli altri quattro occupanti sono stati segnalati come assuntori e rilasciati.
