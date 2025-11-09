Movida pericolosa: 18 dosi di ketamina in auto, arrestato 20enne

Gli altri quattro occupanti sono stati segnalati come assuntori e rilasciati.

Durante la perquisizione, nelle tasche di un 20enne genovese saltano fuori 18 involucri termosigillati. Il contenuto, inviato al laboratorio: 16 grammi di ketamina , sostanza psichedelica nota nei circuiti della movida per l’effetto dissociativo. Scatta l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio . Il giovane domani mattina comparirà davanti al giudice per la direttissima . Gli altri quattro occupanti sono stati segnalati come assuntori e rilasciati.

La perquisizione e la scoperta della ketamina

Via Brigata Bisagno, San Fruttuoso. La volante del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, illumina con i fari un'auto che procede a passo d’uomo. A bordo cinque ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni. "

Via Brigata Bisagno, San Fruttuoso. La volante del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, illumina con i fari un'auto che procede a passo d’uomo. A bordo cinque ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni. " Documenti, prego". Gli agenti notano subito il nervosismo

