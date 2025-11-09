Cronaca

Movida pericolosa: 18 dosi di ketamina in auto, arrestato 20enne

Gli amici sono stati segnalati come assuntori
di Annissa Defilippi
Il controllo della polizia in via Brigata Bisagno
Via Brigata Bisagno, San Fruttuoso. La volante del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, illumina con i fari un'auto che procede a passo d’uomo. A bordo cinque ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni. "Documenti, prego". Gli agenti notano subito il nervosismo

La perquisizione e la scoperta della ketamina

Durante la perquisizione, nelle tasche di un 20enne genovese saltano fuori 18 involucri termosigillati. Il contenuto, inviato al laboratorio: 16 grammi di ketamina, sostanza psichedelica nota nei circuiti della movida per l’effetto dissociativo. Scatta l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane domani mattina comparirà davanti al giudice per la direttissima. Gli altri quattro occupanti sono stati segnalati come assuntori e rilasciati.

