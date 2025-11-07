Fermato sul bus con la cocaina in tasca. Nel cassetto del comodino quasi un chilo di hashish

Un uomo arrestato e un chilo di droga sequestrato. È quello che è successo a Genova, dove la squadra mobile ha arrestato un 33enne marocchino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sequestrando circa un chilo di droga.

Gli investigatori hanno infatti effettuato una attività investigativa al contrasto del crimine diffuso, in particolare a quello dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere di Molassana.

Il giovane è stato visto mentre nascondeva un pacchetto nei pressi di un negozio

Sono stati predisposti diversi servizi di osservazione che hanno permesso di identificare il giovane mentre nascondeva un pacchetto nei pressi di un negozio di via Emilia, per poi recuperarlo pochi minuti dopo e salire su un autobus in compagnia di alcuni soggetti. Gli agenti lo hanno seguito a bordo e lo hanno fermato per un controllo. In quel frangente il 20enne ha fatto cadere per terra un pacchetto che, recuperato, conteneva 6 involucri di cocaina per un totale di 3 grammi.

Nel cassetto del comodino otto etti di hashish e un etto di cocaina

Estesa al domicilio la perquisizione ha permesso di rinvenire, nella cassettiera della sua camera da letto, 8 etti di hashish, 1 etto di cocaina e alcune pastiglie di ketamina oltre ad un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.