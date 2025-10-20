Cronaca

Marco Bucci presto nonno: "Ho bisogno di consigli, col mio caratteraccio..."

La notizia alla presentazione del libro di Paternostro "Mi è scappato il nonno partigiano"
di Tiziana Oberti
Il presidente di Regione Marco Bucci ritratto a Terrazza Colombo, diventerà presto nonnoLa nascita della nipotina è attesa entro il 9 dicembre
Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e già sindaco di Genova, si prepara a un ruolo inedito: il nonno. La notizia, accolta con sorrisi e applausi, è stata annunciata dallo stesso Bucci al termine della presentazione del libro "Mi è scappato il nonno partigiano" di Mario Paternostro, alla Feltrinelli di Genova nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre.

Francesca e Alberto: il lieto evento entro Natale

Francesca, sposata a maggio 2024 con Alberto, è alla fine della gravidanza. Il termine è fissato al 9 dicembre: "Dovrebbe essere una nipotina", ha confidato Bucci. Il nome? Top secret: "Non me lo vogliono dire", ha scherzato il presidente, strappando risate al pubblico."Ho bisogno di consigli per essere bravo nonno, visto il mio caratteraccio...". 

