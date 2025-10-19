È nella stessa discoteca dell'ex fidanzata nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato
È stato il braccialetto elettronico dell'uomo a far scattare l'allarme intorno alla mezzanotte, dopo che l'uomo è risultato al di sotto della distanza determinata dal giudice
di Redazione
È stato arrestato un uomo di 37 anni che sabato sera si trovava nella stessa discoteca della ex fidanzata nonostante un divieto di avvicinamento ai luoghi freaquentati dalla donna. L'uomo, aveva alla caviglia un braccialetto elettronico anti-stalking.
L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte
È stato proprio il dispositivo a far scattare l'allarme intorno alla mezzanotte, dopo che l'uomo è risultato al di sotto della distanza determinata dal giudice, in una discoteca del centro di Genova. Il 37enne è quindi stato arrestato dalla polizia, subito intervenuta.
La vittima ha raccontato agli agenti di non aver visto l'ex personalmente ma che era stata avvisata della sua presenza da alcuni amici.
