Cane aggredisce i padroni: coppia di 50 anni all'ospedale, lei è grave

(Foto d'archivio)

Marito e moglie sono finiti all'ospedale in gravi condizioni dopo che sono stati attaccati da uno dei loro tre cani, un pastore maremmano di circa 45 chili. È successo qualche minuto prima delle 20 di sabato sera a Mignanego, in via Monte Cismon.

I soccorsi

Ancora non è chiaro cosa abbia fatto scattare l'animale, si ipotizza una dinamica conflittuale nel branco. Il cane ha aggredito la coppia, di cinquant'anni. La donna ha riportato ferite importanti a un braccio per cui ora rischia l'amputazione e, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. L'uomo, meno grave, è stato morso al torace e quindi trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo. Sul posto, oltre all'ambulanza e l'automedica Golf 7, i carabinieri, il veterinario della Asl e l'ambulanza della Croce Gialla, l'associazione dedicata al soccorso sanitario e animale.

Il cane è stato sedato e trasportato, per il momento, in una delle strutture Asl sul territorio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook