Aggressione sul bus a Cairo, accoltellato all'addome l'autista

Sull'aggressione indagano i Carabinieri di Cairo Montenotte

L'autista di un bus della linea provinciale è stato aggredito questa mattina da un uomo mentre si trovava alla guida del mezzo: è successo subito dopo le 6.30 di mattina di sabato, in corso Marconi a Cairo Montenotte, nel savonese, a bordo di un bus di Tpl Linea.

Accoltellato all'addome

L'autista ha aperto le portiere alla fermata e un uomo, che aveva una felpa con il cappuccio tirato su e in evidente stato di agitazione è salito e ha iniziato a inveire. Fino a brandire un coltello con il quale ha colpito l'autista all'addome, prendendolo però solo di striscio. Poi la fuga: l'uomo si è infatti dileguato facendo perdere le sue tracce.

I soccorsi

Per soccorrere l'autista ferito è arrivata la Croce Bianca di Carcare mentre per portare avanti le indagini sono subito intervenuti i Carabinieri di Cairo Montenotte, che ora stanno ricostruendo l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, le sue condizioni non sono gravi. Dell'aggressore invece alcuni presenti avrebbero raccontato che si tratta di un uomo già seguito dai servizi mentali della Asl locale.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook