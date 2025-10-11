Ancora un'aggressione ai sanitari, questa volta ai militi della Croce verde

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 52enne del posto per lesioni personali a personale sanitario, denunciandolo anche per minaccia grave, interruzione di pubblico servizio, violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella serata di venerdì 10 ottobre, una pattuglia del Commissariato San Fruttuoso, in transito in piazzale Parenzo, è intervenuta in ausilio a due giovani militi della Croce Verde, in seria difficoltà con il 52enne che, alterato dall’abuso di alcool, si era presentato nella loro sede e li aveva aggrediti senza motivo.

Body Cam ai soccorritori, la pubblica assistenza San Fruttuoso prima contro le aggressioni

La fuga dell'aggressore e le minacce di morte

All’arrivo degli agenti l’uomo ha tentato la fuga, spintonando uno di due soccorritori e, dopo aver urlato minacce e di morte, insulti e bestemmie, verso gli operatori di polizia e i sanitari, si è diretto correndo sulla carreggiata di Lungo Bisagno Istria, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli utenti della strada. Una volta bloccato e condotto in Questura, l’uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza.

I due sanitari sono stati portati al pronto soccorso (entrambi poi dimessi con prognosi di 2 giorni), per tale motivo il servizio di assistenza sanitaria per la serata è stato sospeso.

