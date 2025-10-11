Ossa rotte e insulti alla moglie, braccialetto elettronico a un 44enne violento

La polizia di Savona ha eseguito a carico di un cittadino albanese di 44 anni un'ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Savona, di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai suoi familiari.
Applicazione del braccialetto elettronico
La misura, emessa in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, prevede l'applicazione del braccialetto elettronico.
Maltrattamenti ripetuti da oltre un anno
La delicata e complessa attività d'indagine, svolta dalla squadra mobile a seguito di un primo intervento delle volanti per lite in famiglia, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti commessi dall'uomo dall'aprile 2024: la donna subiva ripetute violenze verbali e fisiche che, in un'occasione, le hanno procurato un trauma cranico e frattura delle ossa nasali.
