Ossa rotte e insulti alla moglie, braccialetto elettronico a un 44enne violento

La polizia di Savona ha eseguito a carico di un cittadino albanese di 44 anni un'ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Savona, di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai suoi familiari.

Applicazione del braccialetto elettronico

La misura, emessa in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, prevede l'applicazione del braccialetto elettronico.

Maltrattamenti ripetuti da oltre un anno

La delicata e complessa attività d'indagine, svolta dalla squadra mobile a seguito di un primo intervento delle volanti per lite in famiglia, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti commessi dall'uomo dall'aprile 2024: la donna subiva ripetute violenze verbali e fisiche che, in un'occasione, le hanno procurato un trauma cranico e frattura delle ossa nasali.

