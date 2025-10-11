Incidente in corso Italia, ragazzo cade da un muro vicino alle discoteche

Ancora un incidente in corso Italia in prossimità dei locali della movida. Intorno a mezzanotte e mezza, un ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto da un muro.

La centrale del 112, allertata dagli amici, ha inviato un’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica Golf 1, con il supporto dei vigili del fuoco.

La missione è partita in codice rosso, segnalando la gravità iniziale, ma fortunatamente le condizioni del giovane si sono rivelate meno serie di quanto temuto, permettendone il trasporto in codice giallo all’ospedale San Martino dopo i primi soccorsi. Non è la prima volta che giovani frequentatori dei locali della movida in corso Italia finiscono per cadere dai muraglioni che collegano la passeggiata alla spiaggia, per accedere ai locali senza pagare il biglietto o per raggirare la coda.

