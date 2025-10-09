In auto con la droga scappa a piedi: arrestato

pomeriggio ad Alassio, quando la polizia di stato ha controllato un’auto con a bordo due persone.

L'uomo è stato fermato anche grazie all'aiuto di un finanziere fuori servizio

Uno dei due occupanti, trovato con addosso gli stupefacenti, ha cercato di sottrarsi all’arresto dandosi alla fuga. Il fuggitivo è stato rincorso e raggiunto da uno dei due poliziotti che ha dovuto anche fare fronte alla fattiva resistenza dell’uomo. In questa fase è stato molto importante l’ausilio prestato da un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, che vedendo quanto stava accadendo, non ha esitato a intervenire.

Nonostante questi tentativi di sottrarsi alle proprie responsabilità, è stato accompagnato presso il Commissariato per gli accertamenti, quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale, e successivamente tradotto presso le camere di sicurezza della Questura di Savona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A esito della direttissima l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Savona.

