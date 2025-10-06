Gaza e Flotilla, a Genova occupate altre due scuole superiori

Dopo il Klee Barabino e il Calvino, altre due scuole genovesi sono state occupate dagli studenti in solidarietà con la popolazione palestinese a Gaza e in sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla: si tratta dell'istituto Vittorio Emanuele-Ruffini in largo Zecca e del liceo Gobetti di Sampierdarena. Nei volantini che illustrano la protesta i giovani spiegano che l'occupazione è legata anche alle politiche del Governo e contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, definito uno "sceriffo".

Le parole degli studenti

Nella nota gli studenti sottolineano: "Ci conforta la comprensione da parte dei professori e delle professoresse del Vittorio Emanuele-Ruffini, che abbracciano la nostra stessa causa". Per quanto riguarda il caso del Gobetti, liceo delle Scienze umane, alle motivazioni nazionali e internazionali si sommano le problematiche legate alla chiusura della succursale di via Spataro. Gli occupanti hanno organizzato un calendario di attività autogestite e incontri all'interno delle scuole. L'occupazione di altre due scuole genovesi, l'artistico Klee Barabino e il tecnico-scientifico Italo Calvino si è conclusa.

