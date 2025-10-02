Corteo dei pro-Pal blocca il traffico a Ventimiglia

Decine di pro-Pal hanno bloccato Ventimiglia, nel pomeriggio, con una manifestazione a sostegno di Gaza e del popolo palestinese. Il corteo è giunto fino a Largo Torino, lo snodo principale della città, da dove partono le principali vie di collegamento con la Francia, paralizzando il traffico cittadino, tra l'altro in un momento in cui diversi frontalieri rientrano dalla Francia o dal Principato di Monaco.

"Stop genocidio Gaza", "Bisogna fare silenzio quando i bambini dormono, non quando li uccidono" e poi "Basta genocidio, colonialismo, razzismo, apartheid, fascismo" sono alcuni degli slogan esposti. A presidiare la manifestazione c'è un presidio delle forze di polizia. I manifestanti hanno percorso a piedi diverse vie cittadine, intonando slogan contro Israele e inneggiando all'Intifada.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook