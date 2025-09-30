Cronaca

Cade sopra dei vetri in un cantiere, grave un operaio di 54 anni

L'uomo ha riportato una profonda ferita all'ascella, con la lesione di un'arteria
di An. De.
Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito stamani a Sanremo, dopo essere caduto da un muretto alto un paio di metri, finendo su alcune lastre di vetro. L'incidente è avvenuto in località Gozo Superiore. L'uomo ha riportato una profonda ferita all'ascella, con la lesione di un'arteria.

I soccorsi 

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con la polizia. Il ferito ha perso parecchio sangue ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul caso indaga l'Ufficio infortunistica sul Lavoro della Asl 1, anche se al momento non è confermata l'ipotesi dell'infortunio. 
 
