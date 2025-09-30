Cade sopra dei vetri in un cantiere, grave un operaio di 54 anni

Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito stamani a Sanremo, dopo essere caduto da un muretto alto un paio di metri, finendo su alcune lastre di vetro. L'incidente è avvenuto in località Gozo Superiore. L'uomo ha riportato una profonda ferita all'ascella, con la lesione di un'arteria.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con la polizia. Il ferito ha perso parecchio sangue ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul caso indaga l'Ufficio infortunistica sul Lavoro della Asl 1, anche se al momento non è confermata l'ipotesi dell'infortunio.