Usa idropulitrice e viene colpito da scossa elettrica, intubato: è grave

Il 34enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona
Paura questo pomeriggio lungo la passeggiata Walter Tobagi, all'altezza di uno stabilimento balneare, nella zona marina di Savona. Dalle prime informazioni, un uomo di 34 anni è stato colpito da una scossa, mentre stava utilizzando l'idropulitrice.

Il giovane è caduto improvvisamente a terra, la scena ha allertato tutti i presenti che hanno chiamato subito i soccorsi mentre un bagnino ha prestato un primissimo intervento, praticando il massaggio cardiaco. Il 34enne infatti ha avuto un arresto cardiaco.

Sul posto immediato l'intervento del 118, con l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Savona. L'uomo è stato prima stabilizzato, poi intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.

