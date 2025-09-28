Usa idropulitrice e viene colpito da scossa elettrica, intubato: è grave

Paura questo pomeriggio lungo la passeggiata Walter Tobagi, all'altezza di uno stabilimento balneare, nella zona marina di Savona. Dalle prime informazioni, un uomo di 34 anni è stato colpito da una scossa, mentre stava utilizzando l'idropulitrice.

Il giovane è caduto improvvisamente a terra, la scena ha allertato tutti i presenti che hanno chiamato subito i soccorsi mentre un bagnino ha prestato un primissimo intervento, praticando il massaggio cardiaco. Il 34enne infatti ha avuto un arresto cardiaco.

Sul posto immediato l'intervento del 118, con l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Savona. L'uomo è stato prima stabilizzato, poi intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.

