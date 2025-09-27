Barca si ribalta davanti a corso Italia, in due salvati dalla motovedetta

Immagine d'archivio

Sono stati salvati dalla motovedetta della Guardia Costiera i due passeggeri che questa mattina si sono trovati in difficoltà a bordo di una piccola imbarcazione nelle acque davanti a Corso Italia a Genova. L’equipaggio della vedetta costiera V.848 della Sezione Operativa Navale di La Spezia stava perlustrando la zona nelle sue attività di Polizia del Mare quando ha visto la barca capovolta. Le due persone erano in evidente difficoltà, in acqua, e faticavano a nuotare.

I due naufraghi sono stati messi in salvo, spaventati ma non feriti, in particolare uno di loro, che mostrava maggiore difficoltà a causa della permanenza nell'acqua fredda, è stato riscaldato con coperte e vestiti asciutti e portato poi al molo Giano, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza della Croce Bianca di Castelletto. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. La seconda persona invece è stata accompagnata dai piloti del porto e da una vedetta della Capitaneria a cercare di recuperare il natante ormai semi-sommerso.

