Carabinieri di Genova riconsegnano un antico dipinto: era stato rubato nel 1990

Riconsegnato dai Carabinieri di Genova un antico dipinto a un museo della provincia di Mantova, da dove era stato rubato 35 anni fa. Il dipinto era stato ritrovato dopo oltre un anno di indagini dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova con il coordinamento della Procura.

Il dipinto è un olio su tela, cm. 95 x 132, risalente al 18esimo secolo e raffigurante una scena di battaglia terrestre. L'opera era stata sottratta nel 1990 nel corso di un ingente furto di opere all'interno dell'antico palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere, Mantova. Oggi quel palazzo è sede museale: il quadro restituito verrà presto esposto all'interno della collezione aperta al pubblico.

Le indagini sono iniziate nel gennaio 2024 in seguito ad alcuni controlli a una importante fiera antiquaria. Qui il dipinto era stato presentato per essere venduto. E' stato grazie alla comparazione delle immagini del dipinto con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti che si è scoperta la vera provenienza dell'opera. L'opera dopo il furto ha poi avuto diversi passaggi, fino a quando è stata ceduta a un mercante d'arte da parte dei figli di un privato collezionista.

