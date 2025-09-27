Tir rimane incastrato e blocca la strada, in tilt la viabilità a Campi

Immagine d'archivio

Forse un tentativo di inversione di marcia azzardato in un punto in cui, nonostante l'assenza di divieti, lo spazio di manovra non era sufficiente potrebbe essere la causa dell'incidente: nella notte un tir è rimasto incastrato lungo la via Perlasca, a pochi metri dal ponte San Giorgio. Sul posto la polizia locale per aiutare nelle manovre e permettere all'autoarticolato di liberare la carreggiata. Imposte le chiusure delle vie principali di Campi, gli agenti regolano la viabilità alternativa.

Le vie chiuse

La polizia locale segnala la chiusura di via Argine Polcevera e via Perlasca fino a zona Campi: l'incidente è avvenuto infatti duecento metri a monte dell'incrocio tra via Perlasca e via Campi, subito dopo il ponte San Giorgio in direzione monte. La viabilità è deviata su via 30 Giugno 1960. In direzione monte la deviazione è su ponte Romero, dunque subito prima del ponte San Giorgio, mentre in direzione mare la deviazione principale è da via al ponte Polcevera.

(notizia in aggiornamento)

