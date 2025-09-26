Dopo il picchetto i lavoratori della Socotec bloccano per mezz'ora l'entrata di Genova Ovest

Dopo la protesta davanti al magazzino della Socotec, azienda a livello nazionale che opera per autostrade e che negli ultimi giorni avrebbe licenziato quattro persone, un gruppo di lavoratori ha deciso di spostarsi in piazza Camionale, a pochi passi dalla motorizzazione. Prima, hanno passeggiato avanti e indietro sulle strisce pedonali, poi hanno invaso la carreggiata bloccando il traffico per circa mezz'ora. Alle 12:40 sono tornati nella piazza.

Prima lo sciopero davanti al magazzino di Bolzaneto, poi il blocco a Genova Ovest

"Siamo di nuovo in sciopero per denunciare una situazione inaccettabile: dopo quelli del febbraio scorso, altri quattro licenziamenti alla Socotec, che non rispetta regole e contratti di lavoro” così Marco Carmassi Segretario Generale Filcams Cgil Liguria a margine del presidio che si sta svolgendo davanti al magazzino di Bolzaneto. Lo sciopero di oggi per l'intera giornata è stato proclamato contro la decisione di licenziare quattro giovani edili.

Per Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova: "Siamo davanti a un comportamento scandaloso, aggravato dal fatto che si tratta di una multinazionale con mille dipendenti, operante per autostrade e specializzata in infrastrutture, una potenza economica che dopo una lunga trattativa ha dovuto stabilizzare un centinaio di lavoratori precari che vengono impiegati nei cantiere del genovesato ma che oggi si rivale su quattro giovani ragazzi ai quali viene applicato il contratto dell’edilizia che in virtù della sicurezza sul lavoro impone alle corsi di formazione alle aziende e immaginiamo che la Socotec li ritenga un costo del quale fare a meno”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook