Cronaca

Torna alla homepage

Genova, ancora una serata con il traffico in tilt

19 secondi di lettura
di r.c.

Ancora una serata difficile per il centro di Genova a causa di una manifestazione davanti alla prefettura organizzata in sostegno alla missione della Flottila a Gaza. L'evento ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e problemi al traffico nel cuore della città.

In particolare, la viabilità sulla Sopraelevata è risultata fortemente compromessa in entrambe le direzioni, causando rallentamenti significativi per chi si spostava in auto. 

 