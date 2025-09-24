Genova, ancora una serata con il traffico in tilt

Ancora una serata difficile per il centro di Genova a causa di una manifestazione davanti alla prefettura organizzata in sostegno alla missione della Flottila a Gaza. L'evento ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e problemi al traffico nel cuore della città.
In particolare, la viabilità sulla Sopraelevata è risultata fortemente compromessa in entrambe le direzioni, causando rallentamenti significativi per chi si spostava in auto.
